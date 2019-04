Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Männer festgenommen

Rudolstadt (ots)

Gleich zwei per Haftbefehl gesuchte Männer konnte die Polizei letzte Nacht in Rudolstadt festnehmen. Gegen Mitternacht trafen sie im Ortsteil Schwarza einen 31-Jährigen Rudolstädter an, der seine richterlich verhängten Geldstrafen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz nicht gezahlt hatte. Den Mann hatte man im Vorjahr sowohl unter Alkoholeinfluss auf dem Motorrad sowie mit illegalen ausländischen Silvesterböllern ertappt, weshalb er zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Nur zwei Stunden später kontrollierten dieselben Beamten im Stadtzentrum einen 33-Jährigen Mann aus Osteuropa. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, wurde dieser wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs in Nordrhein-Westfalen per Haftbefehl gesucht. Die Polizisten nahmen beide Beschuldigten fest und brachten sie vorerst in Gewahrsamszellen unter. Beide sollen heute in Thüringer Justizvollzugsanstalten gefahren werden.

