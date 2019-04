Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schleiz

5 Pkw Aufbrüche in Schleiz

Saalfeld (ots)

Samstagvormittag kam die Polizei zu 5 Pkw-Aufbrüchen in Schleiz zum Einsatz. Bislang unbekannte Täter hatten es im Platanenweg, Am Baumannswäldchen, Birkenweg, Sonnenallee und Mönchgrüner Weg auf schnelles Geld und Wertgegenstände in abgestellten Pkw abgesehen. Die Täter gelangten zumeist über die Fahrer/Beifahrertür in die Fahrzeuge, durchwühlten die Handschuhfächer und nahmen Wertgegenstände wie Navis mit. An den Fahrzeugen entstand zumeist Sachschaden in Form von kaputten Scheiben. Hinweise zu Beobachtungen bitte an die Polizei in Schleiz.

