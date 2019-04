Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bad Lobenstein

Tür der Stadtapotheke beschädigt

Saalfeld (ots)

Am Freitag, gegen 21:40 Uhr, kam es zu einer Einbruchsalarmauslösung in der Stadtapotheke. Vor Ort stellte sich heraus, dass die automatische Schiebetür nicht mehr in der Führungsschiene war. Es deutet alles darauf hin, dass durch einen unbekannten Täter gegen die Tür getreten worden war. Ob der Täter auch in der Apotheke war, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter machen können.

