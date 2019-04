Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schleiz

Haltestelle Flixbus am MC Donalds

Saalfeld (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, meldete ein Italiener, welcher im Flixbus kurz vor der Haltestelle in Schleiz ist, dass ein anderer Mitfahrer Drogen nimmt und diese anderen anbietet. Die Person wurde schließlich an der Haltestelle kontrolliert. Es handelte sich um einen 35 jährigen polnischen Staatsangehörigen. Bei der Kontrolle wurden noch geringe Mengen Kokain unter seinem Sitz aufgefunden. Der alkoholisierte und unter Drogen stehende Mann zeigte sich sehr unkooperativ und kündigte die Begehung von Straftaten gegen die Insassen des Busses an. Er wurde deshalb in der Dienststelle in Schleiz bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen.

