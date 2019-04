Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schleiz

Kontrollaktion EMPACT in Schleiz, Wolfsgalgen

Saalfeld (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollaktion "EMPACT", welche am Freitag am Gewerbepark Wolfsgalgen in Schleiz durch Beamte des Hauptzollamtes Erfurt in Zusammenarbeit mit Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld durchgeführt wurde, wurde ein 32 jähriger Litauer mit seinem Pkw kontrolliert. Dieser hatte um 13:40 Uhr einen Atemalkoholwert von 1,26 Promille und der Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Er wurde zur Blutentnahme verbracht und der Führerschein sichergstellt. Da auch die anderen litauischen Insassen des Fahrzeugs stark alkoholisiert waren, musste der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt ebenfalls sichergestellt werden.

