Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Saalfeld (ots)

Am Freitagvormittag kam es auf der B281 in der Zufahrt Marktkauf zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Als ein Pkw von Rudolstadt kommend die Abfahrt in Richtung Marktkauf nahm, löste sich dessen Anhänger und kollidierte nacheinander mit zwei entgegenkommenden Pkws, wobei eines dieser Fahrzeuge wiederum frontal mit einem ihm entgegenkommenden Pkw kollidierte. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Anhänger wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt.

