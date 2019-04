Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am Samstag, 13.04.2019, kam es in den frühen Abendstunden zu einem Verkehrsunfall in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg. Dabei übersah der 78-jährige Fahrer des VW Golfs die ihm vorausfahrende 55 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes-Benz, welche in die Wiesenstraße einbiegen wollte. Im VW Golf befand sich zudem eine 74 Jahre alte Beifahrerin. Die beiden Frauen wurde wegen kleineren Blessuren und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich vorsichtshalber ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr verkehrsfähig und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell