Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher in Schulgebäude

Sonneberg (ots)

In eine Sonneberger Schule brachen Unbekannte vergangene Nacht ein. Nach jetzigen Erkenntnissen stiegen die Täter offenbar zwischen 01.30 Uhr und 03.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Gymnasium in der Oberlinder Straße ein. Im Objekt brachen die Diebe mehrere Türen auf und ließen laut ersten Informationen einen geringen Bargeldbetrag sowie einen Akkuschrauber mitgehen. Auch zu diesem Fall sucht die Sonneberger Polizei Zeugen. Wer in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Sonneberg bemerkte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03675/8750 in der Polizeidienststelle zu melden.

