Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Modelleisenbahn gestohlen

Sonneberg (ots)

In einen Ausstellungsraum für Modelleisenbahnen drangen Unbekannte aktuell in Sonneberg ein. Die Diebe stiegen in der Zeit zwischen dem 05. und dem 11. April 2019 gewaltsam über ein Fenster in die Vereinsräume in der Karlstraße ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer und ließen nach jetzigen Informationen eine Modelleisenbahn vom Hersteller Märklin mitgehen. Am Donnerstagabend informierten Zeugen die Sonneberger Polizei, die jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nun Zeugen aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03675/8750 in der Polizeiinspektion.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell