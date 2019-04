Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Zelle genächtigt

Sonneberg (ots)

In einer Gewahrsamszelle der Polizei landete gestern Abend ein alkoholisierter Mann in Sonneberg, nachdem er gegen 20.00 Uhr, am Piko-Platz mehrere Passanten beschimpft und Geld für Alkohol gefordert haben soll. Weil sich der 19-Jährige (deutsch) auch nicht von den hinzu gerufenen Polizisten beruhigen ließ, sperrten diese ihn in eine Gewahrsamszelle. Der Aufenthalt dort könnte sich heute noch verlängern, da gegen den Mann auch wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ermittelt wird. Er soll einem 15-Jährigen kurz vor seiner Gewahrsamnahme unter Androhung von Schlägen Zigaretten geraubt und Geld gefordert haben.

