Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Mehrfamilienhaus

Steinach (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet heute Nachmittag ein Mehrfamilienhaus in Steinach in Brand. Zeugen alarmierten gegen 12.40 Uhr Feuerwehr und Polizei, nachdem sie Rauch und Flammen in dem Gebäude in der Straße "Am Bahnhof" bemerkten. Nach ersten Zeugenaussagen kam es offenbar im Dachgeschoss des Wohnhauses zu einem Brand, der sich schnell auf den Dachstuhl ausbreitete. Derzeit dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr an. In dem Mehrfamilienhaus wohnen elf Personen, von denen nach bisherigen Informationen fünf zur Brandzeit anwesend waren. Zwei Personen verließen das Haus selbstständig. Drei wurden durch die Einsatzkräfte aus dem Gebäude begleitet. Laut jetzigen Erkenntnissen erlitten vier Personen leichte Rauchgasvergiftungen. Die Wohnungen sind derzeit unbewohnbar. Deshalb kamen die Bewohner bei Bekannten und Verwandten unter. Ersatzunterkünfte wurden durch die Stadt angeboten. Wegen der laufenden Löscharbeiten ist die Straße "Am Bahnhof" derzeit gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelt nun zur Ursache des Feuers. Eine Schadenshöhe kann momentan noch nicht genannt werden. Der Dachstuhl des Gebäudes wurde zu großen Teilen zerstört.

