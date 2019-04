Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Containerbränden gesucht!

Saalfeld, Bad Blankenburg (ots)

Mit Hochdruck ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft aktuell zu mehreren Containerbränden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Im Fokus der Ermittler stehen dabei sechs Brände aus Februar und April diesen Jahres. In der Nacht zum Freitag, dem 22.02.2019, hatten Unbekannte an zwei Standplätzen für Müllbehälter in der Bad Blankenburger Siedlung, Am Eichwald, Müllcontainer in Brand gesetzt (siehe Medieninfo der LPI Saalfeld vom 22.02.2019). In der Nacht zum Donnerstag, dem 04.04.2019, zündeten unter Umständen dieselben Täter in Bad Blankenburg, in der Straße der Deutschen Einheit, Am Eichwald und in der Prof.-Schmiedeknecht-Straße in Bad Blankenburg Müllbehälter an. Noch in derselben Nacht brannte in Saalfeld, in der Pößnecker Straße, eine weitere Mülltonne (siehe Medieninfo der LPI Saalfeld vom 04.04.2019). In allen Fällen bemerkten Zeugen zum Glück rechtzeitig die Brände und alarmierten die Feuerwehr. So konnte ein Übergreifen auf Wohngebäude verhindert werden und es wurde bisher niemand verletzt. Jedoch entstanden Sachschäden in Höhe von mindestens 6000 Euro. Die Ermittler der Kripo Saalfeld prüfen derzeit mögliche Zusammenhänge der Brände und können derzeit nicht ausschließen, dass dieselben Täter für alle sechs Brände verantwortlich sind. In diesem Zusammenhang werden dringend Zeugen gesucht, die in den genannten Nächten verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Saalfeld und Bad Blankenburg bemerkten. Hinweise nehmen die Ermittler der Kripo unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

