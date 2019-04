Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallbeteiligte mit schwarzem Pkw nach Unfall in der Wiesenstraße gesucht

Sonneberg (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin am Donnerstagmorgen gegen 05:30 Uhr in der Wiesenstraße/Einmündung Bismarckstraße wird die Fahrerin eines schwarzen Pkw als Unfallbeteiligte und Zeugin gesucht. Diese wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 in Verbindung zu setzen.

