Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutmaßliche Ladendiebe gestellt

Rudolstadt (ots)

Ein aufmerksamer Ladendetektiv wurde Mittwochnachmittag auf zwei offenbar gut vorbereitete, mutmaßliche Diebe in einem Rudolstädter Drogeriemarkt aufmerksam. Die zwei verdächtigen Männer sollen gegen 12.30 Uhr hochwertige Zahnbürsten und Rasierer in ihren speziellen Rucksäcken verstaut und an der Kasse nicht bezahlt haben. Der Zeuge verfolgte die Verdächtigen bis in einen zweiten Laden und verständigte zwischenzeitlich die Polizei. Wenige Minuten später stellten die Beamten zwei 34 und 36 Jahre alte Verdächtige. Bei den aus Osteuropa stammenden Personen stellten die Polizisten diverses Diebesgut sowie zwei offenbar für Diebstähle präparierte Rucksäcke sicher. Die in den Rucksäcken verstauten Produkte führten beim Verlassen des Ladens nicht zur sonst üblichen Auslösung der Diebstahlwarnanlage. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer wegen des Verdachts des Ladendiebstahls dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell