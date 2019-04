Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutmaßlicher Einmietbetrüger in Haft

Sonneberg (ots)

Einen mutmaßlichen Einmietbetrüger konnte die Polizei nach Zeugenhinweisen aktuell in Sonneberg festnehmen. Der 30-Jährige steht in dringendem Verdacht, sich diesen Monat in einer Pension sowie einem Hotel in Sonneberg eingemietet, dort mehrere Nächte verbracht und nicht gezahlt zu haben. Als der Betreiber des Hotels am Dienstag Verdacht schöpfte, alarmierte er die Sonneberger Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest. Wie sich herausstellte, wurde gegen diesen bereits mehrfach wegen des Verdachts Einmietbetruges ermittelt, weshalb er von der Staatsanwaltschaft auch gesucht wurde. Nachdem die Staatsanwaltschaft Meiningen am Mittwoch einen Haftantrag stellte und ein Ermittlungsrichter den Haftbefehl bestätigte, kam der 30-Jährige (deutsch) am Mittwochabend in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell