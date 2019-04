Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Berauschter Mann stört die Nachtruhe

Rudolstadt (ots)

Einen offenbar stark alkoholisierten Mann mussten Polizisten letzte Nacht in Rudolstadt in Gewahrsam nehmen, da er sich durch Worte nicht beruhigen ließ. Zeugen riefen gegen 02.30 Uhr die Polizei zu Hilfe, nachdem der Verdächtige in der Jenaischen Straße laut schreiend gegen Fenster und Türen mehrerer Wohnung schlug und die Nachbarn nicht schlafen ließ. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stand der Mann schreiend, mit freiem Oberkörper vor einer Gemeinschaftsunterkunft. Als alle Beruhigungsversuche scheiterten, nahmen die Beamten den 36-jährigen Asylbewerber in Gewahrsam. Der Mann aus Ghana stand offensichtlich unter starkem Alkoholeinfluss, lehnte einen Atemtest jedoch ab. Zur Beruhigung und Verhinderung weiterer Störungen verbrachte der Verdächtige die restliche Nacht in einer Zelle der Saalfelder Polizei.

