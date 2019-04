Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte Person bei Mopedunfall

Remptendorf (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Mittwoch, 10.04.2019 gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der L 1102 aus Richtung Liebengrün kommend in Richtung Remptendorf ein Verkehrsunfall. Der vorausfahrende 16-Jährige (männlich, deutsch) hatte ein technisches Problem an seinem Moped, weshalb er an einem Seitenweg rechts anhalten wollte. Der zweite Mopedfahrer (16 Jahre, männlich, deutsch), welcher unmittelbar hinterher fuhr, bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf. Er stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei. Der Vorausfahrende blieb unverletzt. An beiden Mopeds entstand Sachschaden.

