Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Häuser und Haltestellen beschmiert

Neustadt an der Orla (ots)

Mehrere Gebäude und Haltestellen beschmierten Unbekannte offenbar in der Nacht zum Mittwoch in Neustadt an der Orla. Zeugen entdeckten am Mittwochmorgen unter anderem an Wohnhäusern am Puschkinplatz und am Friedensgarten frische rote und schwarze Farbsprühereien. Außerdem waren ein Häuschen im Stadtpark sowie eine Bushaltestelle in der Pößnecker Straße auf ähnliche Art und Weise beschmiert worden. Die Schleizer Polizei ermittelt in diesen Fällen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht dringend Zeugen. Wer in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen in Neustadt an der Orla bemerkte oder sonstige Hinweise zu den Tätern liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03663/4310 in der Polizeiinspektion.

