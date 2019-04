Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutmaßliche Diebe verjagt

Moderwitz (ots)

Drei mutmaßliche Diebe verjagte eine aufmerksame Anwohnerin am Montagmittag in Moderwitz im Saale-Orla-Kreis. Die Frau beobachtete, wie eine Frau und zwei Männer sich gegen 11.45 Uhr Zugang zum umzäunten Garten der Nachbarin verschafften und dort offenbar Tonkrüge stehlen wollten. Lautstark forderte die Dame die Eindringlinge auf, den Garten zu verlassen. Außerdem drohte sie, die Polizei zu rufen. Daraufhin verließen die Verdächtigen zügig das Grundstück und flüchteten. Da offenbar nichts gestohlen wurde, informierte man erst am Dienstag die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und suchen weitere Zeugen. Nach den bisherigen Zeugenschilderungen könnte es sich bei den Verdächtigen nach ihrem Aussehen um Personen südosteuropäischer Herkunft gehandelt haben. Die Männer waren ca. 20 Jahre alt, 170 bis 177 cm groß, schlank und besaßen dunkle Haare. Die Frau war ca. 40 bis 45 Jahre alt, 150 cm groß und korpulent. Sie trug ein Kopftuch und eine weiße Jacke. Nun werden weitere Zeugen gesucht, denen die Tatverdächtigen auffielen oder die Hinweise zu deren Identität liefern können. Informationen nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen.

