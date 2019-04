Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Oberköditz (ots)

Die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit in geschlossen Ortschaften kontrollierten Saalfelder Verkehrspolizisten am Dienstagnachmittag auf der B88 in Oberköditz. Dabei ertappten die Beamten 75 Autofahrer, die deutlich schneller als mit dort erlaubten 50 km/h fuhren. Während der Großteil der geblitzten Fahrzeugführer lediglich Verwarngelder bis 35 Euro zahlen musste, hatten 15 besonders schnelle Autofahrer weniger Glück. Sie wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 74 und 92 km/h ertappt und müssen deshalb Bußgelder bis zu 200 Euro zahlen, mit Punkten in Flensburg sowie Fahrverboten rechnen.

