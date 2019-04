Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe stehlen Tageseinnahmen im Blumenladen

Saalfeld (ots)

Dreiste Diebe stahlen gestern Nachmittag die Tageseinnahmen in einem Saalfelder Blumenladen. Die beiden Männer verwickelten die Verkäuferin in der Oberen Straße geschickt in ein Gespräch. Während der eine sich vor dem Laden Blumen zeigen ließ, schlich sich der andere zunächst unbemerkt ins Geschäft und plünderte dort die Tageskasse. Anschließend entkamen die Täter gegen 16.10 Uhr mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Nun hofft die Polizei auf weitere Zeugenhinweise. Die Diebe wiesen ein osteuropäisches Erscheinungsbild auf, waren dunkel gekleidet und sprachen englisch. Hinweise zur Identität und zum Aufenthalt der Tatverdächtigen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

