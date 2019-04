Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Blankenburg (ots)

Offensichtlich stark alkoholisiert und ohne Führerschein war ein Autofahrer Montagabend in Bad Blankenburg unterwegs. Zeugen alarmierten die Polizei, als ihnen der berauschte Autofahrer in der Gartenstraße auffiel. Wenig später trafen die Polizisten den 45-Jährigen an seiner Wohnung an. Ein Atemtest ergab bei ihm 2,7 Promille. Aus diesem Grund veranlassten die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus und fertigten Anzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell