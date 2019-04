Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe brechen Toilettenhäuschen auf

Sonneberg (ots)

Ein ungewöhnliches Objekt suchten sich Einbrecher aktuell in Sonneberg aus. Die Inhaberin des Gartens hatte am Montagnachmittag die Polizei verständigt, nachdem sie die aufgebrochene Toilette auf dem Grundstück bemerkte. Der oder die Diebe brachen das WC-Häuschen des umzäunten Gartengrundstücks An der Steinach auf. Dabei hebelten sie Fenster und Tür des eigentlich stillen Örtchens auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, da es außer Toilettenpapier auch nicht viel zu erbeuten gab. Ob die Diebe in dem Häuschen verborgene Wertsachen vermuteten oder ein anderes dringenderes Bedürfnis verspürten, ist noch unklar. Sie hinterließen deutliche Sachschäden an Tür und Fenster des Objektes. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise zu tatverdächtigen Personen nehmen die Sonneberger Beamten unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

