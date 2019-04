Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Linda, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 08.04.2019, um 07:50 Uhr, kam es am Lindaer Kreuz zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 47jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die L2350 aus Richtung Dreba kommend in Richtung Linda. An der Kreuzung beabsichtigte sie geradeaus weiter zu fahren. Hierbei kollidierte sie mit einer vorfahrtsberechtigten 27jährigen Audifahrerin, welche aus Richtung Neustadt/Orla kam und in Fahrtrichtung Schleiz die Kreuzung zeitgleich zur Opelfahrerin passierte. An beiden PKWs entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Verletzte kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Mitarbeiter des Landratsamtes (Untere Wasserbehörde)) erschienen an der Unfallstelle, um zu prüfen, ob auslaufende Betriebsstoffe in einen angrenzenden Teich gelangt waren.

