Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wahlplakat zerstört

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 08.04.2019, um 20:10 Uhr, wurde der Landeseinsatzzentrale in Erfurt durch einen Pößnecker Anwohner gemeldet, dass in der Julius-Fucik-Straße ein Wahlplakat durch Anzünden beschädigt wurde. Es handelte sich dabei um ein Plakat zur Europawahl, welches an einem Laternenmast angebracht war. Der Mitteiler sprach im Anschluss an seine Beobachtung die Verursacherin an. Diese kehrte daraufhin zum Tatort zurück und löschte das Plakat mittels Wasser aus einem benachbarten Teich. Bei Eintreffen der Polizei war die namentlich unbekannte Verursacherin bereits verschwunden. Sie wird wie folgt beschrieben: weiblich, zwischen 15 und 20 Jahre alt, ca. 160 bis 170 cm groß, glattes schulterlanges rotbraunes Haar, Brillenträgerin, schwarzer Pullover mit weißer Aufschrift. Wer Hinweise zu der Beschuldigten geben kann, meldet sich bitte bei der PI Saale-Orla unter Tel. 036634310! Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen.

