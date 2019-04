Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Baggerzubehör entwendet

Mellenbach (ots)

In Mellenbach demontierten Unbekannte am Wochenende Zubehörteile eines Baggers. Die Diebe bauten an dem am Bagger montierten Anbauverdichter fachmännisch die Antriebseinheit sowie die Steuerung ab und ließen diese mitgehen. Dabei entstanden Schäden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Zur Tatzeit war der Bagger auf einem umzäunten Gelände am Ortsausgang Mellenbach in Richtung Lichtenhain abgestellt. Nun wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt und Zeugen gesucht. Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Mellenbach bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion!

