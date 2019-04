Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diesel abgezapft

Cursdorf (ots)

Rund 300 Liter Diesel zapften Unbekannte am Wochenende aus einem Bagger in Cursdorf ab. Der Kettenbagger einer Sonneberger Firma war an einer Baustelle im Talweg abgestellt. Die Diebe brachen offenbar den Tankverschluss auf und zapften anschließend den Treibstoff in mitgebrachte Behältnisse um. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell