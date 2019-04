Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kind schwer verletzt

Rudolstadt (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Kind heute Morgen bei einem Verkehrsunfall in Rudolstadt. Der achtjährige Junge saß im PKW seiner Mutter, als dieser in der Weinbergstraße laut ersten Zeugenaussagen die Vorfahrt durch eine andere Autofahrerin genommen wurde. Deren Renault prallte gegen 07.15 Uhr gegen den Ford der Kindesmutter, wobei der Junge im Ford schwer verletzt wurde und anschließend per Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Gegen die 42-jährige Renaultfahrerin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Beide Autofahrerinnen blieben nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Ford Fiesta der Kindesmutter musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

