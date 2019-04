Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Vereinsheim in Unterlind

Sonneberg (ots)

Unbekannte hatten im Zeitraum von Donnerstag, 04.04.2019, gegen 10:30 Uhr bis Sonntag, 07.04.2019, gegen 08:45 Uhr versucht in das Vereinsheim eines Hundevereins in der Unterlinder Straße einzubrechen. Offensichtlich misslang dies aufgrund einer massiven Blechtür, so dass die Täter einen Lagerraum für Holz aufbrachen. Aus diesem wurde nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen in dem angegebenen Zeitraum bemerkt haben, melden sich bitte telefonisch bei der PI Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell