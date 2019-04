Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht in der Beethovenstraße gesucht

Sonneberg (ots)

Am Sonntag, den 07.04.2019, ereignete sich in der Zeit zwischen 10 Uhr und 17:30 Uhr eine Unfallflucht in der Beethovenstraße auf Höhe Haus Nr. 32. Dabei wurde ein geparkter Pkw Mercedes durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug durch Lackkratzer an der Fahrerseite sowie Dellen am Kotflügel beschädigt, zudem wurde der Seitenspiegel abgefahren. Dadurch entstand an dem Mercedes ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Dieser hat sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell