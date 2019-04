Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kripo ermittelt zu Wohnungsbränden

Saalfeld (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell zu zwei Wohnungsbränden, bei denen am Freitagabend in Saalfeld erhebliche Sachschäden entstanden, zum Glück jedoch keine Personen verletzt wurden. Gegen 18.00 Uhr meldeten Zeugen in der Erasmus-Reinhold-Straße Feuer und Rauch in einem Mehrfamilienhaus. Wenig später waren Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei am Brandort. In dem Mehrfamilienhaus war es aus noch ungeklärter Ursache zum Vollbrand einer Wohnung gekommen. Die anwesenden ca. 15 Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor die Flammen auf weitere Wohnungen übergreifen konnten. Der betroffene Wohnungsinhaber, ein 45-jähriger Mann, war zur Brandausbruchszeit nicht anwesend. Er kam erst später von der Arbeit zurück. Trotz des erfolgreichen Löscheinsatzes der Feuerwehr wurden Großteile der Wohnungseinrichtung zerstört. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht genau bezifferbar, dürfte jedoch mehrere Zehntausend Euro betragen. Derzeit ist die Wohnung nicht bewohnbar. Der Mieter kam vorübergehend in einer Ersatzunterkunft unter. Nur 30 Minuten später riefen Zeugen die Rettungskräfte zu einem Brand in der Oberen Straße. Auch dort brannte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, deren 30-jährige Mieterin zur Brandzeit nicht anwesend war. Die Feuerwehr musste die betroffene Wohnung öffnen und konnte in der Folge die Flammen schnell löschen. Personen mussten in diesem Falle nicht evakuiert werden. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Laut ersten Aussagen der Einsatzkräfte brach der Brand in diesem Falle offenbar im Bereich der Küche aus. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Brandursachen dauern in beiden Fällen derzeit noch an.

