Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer schwer verletzt

Saalfeld (ots)

Am 06.04.2019 gegen 15 Uhr erreignete sich zwischen Leutenberg und Gahma ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Ein 53 jähriger Kradfahrer befuhr eine S-Kurven-Kombination und kam ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und stieß in der Folge gegen die Schutzplanke. Der Kradfahrer musste auf Grund der Schwere seiner Verletzung in die Klinik eingewiesen werden. Das Fahrzeug wurde durch den hinzugerufenen Abschleppdienst geborgen.

