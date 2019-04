Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Folgenschwerer Unfall im Gegenverkehr

Saalfeld (ots)

Am 06.04.2019 gegen 13:30 Uhr erreignete sich auf der B 85 zwischen Teichel und Teichröda auf Höhe der Wasserentnahmestelle ein Unfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 68 jähriger Autofahrer kam mit seinem Pkw aus Richtung Weimar und wollte in Richtung Rudolstadt einen anderen Pkw überholen. Dabei übersah er eine 36 jährige Fahrerin mit deren Pkw im Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge, wobei beide Fahrer leicht verletzt wurden. Die verletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Saalfeld verbracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden durch hinzugerufene Abschleppdienste geborgen. Die B 85 war 1 Stunde lang gesperrt.

