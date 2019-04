Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerruf Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 53-Jährigen (Bezug zu Meldung der LPI Saalfeld vom 05.04.2019, 10:42 Uhr)

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Der seit heute vermisste 53-Jährige, der aus einem Krankenhaus in Sonneberg abgängig war, konnte nach Zeugenhinweisen an seiner Wohnanschrift heute Mittag angetroffen werden. Der Mann wurde an den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung übergeben. Die Suchmaßnahmen werden somit eingestellt. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Vermisstensuche.

