Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Appartementhaus

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Heute Vormittag wurden Rettungsleitstelle und Polizei alarmiert, da es in dem Appartementhaus im Stadtteil Gorndorf zu einem Brand gekommen war. In der Albert-Schweitzer-Straße 136 war aus bisher unbekannter Ursache das Feuer in einer Wohnung eines 52-Jährigen ausgebrochen. Der Wohnungsinhaber befand sich zur Zeit des Brandes nicht in der Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Ca. 20 Bewohner des Appartementhauses mussten das Gebäude verlassen. Sechs Wohneinheiten sind bis auf weiteres nicht bewohnbar, so dass deren Mieter anderweitig untergebracht werden müssen. Erste Schätzungen des entstandenen Sachschadens belaufen sich auf 100.000 EUR. Die Kripo Saalfeld übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell