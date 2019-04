Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsschilder gestohlen

Neundorf. Saale-Orla-Kreis. (ots)

In der Tatzeit vom 02.04.2019 zwischen 17:00 Uhr bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr stahlen unbekannte Täter zwei Hinweisschilder mit der Aufschrift "Achtung! Holzabfuhr - Zufahrt für Lkw frei halten!". Die 40 x 60 cm großen Schilder aus Aluminiumblech waren an Rohrständern befestigt. Die Hinweisschilder befanden sich an der Waldzufahrt an der L 2372 zwischen Neundorf und Schlegel in Höhe der Schlegler Kaserne, und einmal neben der Waldzufahrt an der L 1095 zwischen Neundorf und Rodacherbrunn, ca. 100 m vor dem Ortseingang Rodacherbrunn. Der Wert der zwei Schilder beträgt ca. 150,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter Tel. 03663/4310 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell