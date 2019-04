Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizist bei Einsatz wegen berauschtem Mann verletzt

Unterwellenborn. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Ein 39-Jähriger fuhr am Donnerstagabend in der Könitzer Straße als ein ihm unbekannter Mann plötzlich auf die Straße gesprungen sein soll und versucht habe, gegen den Pkw zu treten. Der Autofahrer alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten den Mann vor Ort fest und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen. Der offenbar berauschte 31-Jähriger versuchte, vor den Beamten zu flüchten. Als diese ihn aufhielten, schlug und trat der Mann um sich und musste am Boden gefesselt werden. Dabei wurde ein 46-jähriger Polizeibeamter verletzt und war danach nicht mehr dienstfähig. Bei dem Beschuldigten wurde in der Folge ein Atemalkoholwert von knapp zwei Promille ermittelt. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Gegen den 31-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell