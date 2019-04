Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen halten alkoholisierte Autofahrerin auf

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Eine 57-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 15:00 Uhr mit ihrem Pkw in Schwarza in der Straße An der Molkerei aus Richtung Blankenburger Straße kommend. An der Einmündung Robert-Blum-Straße, wollte sie nach links fahren. Aufgrund ihrer Alkoholisierung gelang dieses Manöver jedoch nicht, woraufhin die Fahrerin ihren Pkw zurücksetzte. Dabei stieß das Auto gegen einen Zaun, der dadurch beschädigt wurde. Als die Frau wieder nach vorne anfuhr, streifte sie mit der Front die Halterung eines Verkehrszeichens. Danach würgte sie den Motor ihres Pkws ab. Zeugen, die auf die Fahrweise aufmerksam geworden waren, gelang es dann die Weiterfahrt zu stoppen, indem sie den Fahrzeugschlüssel abzogen. Die alarmierten Polizisten ermittelten dann bei der Frau einen Atemalkoholwert von 2,13 Promille. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde Anzeige erstattet und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

