Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandstiftung in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Kurz vor 23:00 Uhr am Mittwoch bemerkten Anwohner in der Straße der Deutschen Einheit, dass eine Mülltonne vor der Hausnummer 19 brannte. Durch die alarmierten Polizisten wurde in der Folge festgestellt, dass durch derzeit unbekannte Täter an insgesamt drei Tatorten in Bad Blankenburg zwei Müllcontainer vollständig abgebrannt und zwei Müllcontainer beschädigt wurden. Der oder die Täter trieben ihr Unwesen in der Prof.-Schmiedeknecht-Straße, in der Straße der Deutschen Einheit und in der Straße Am Eichwald. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2.000,- EUR. Die Ermittler stellten vor Ort Spuren sicher und bitten Zeugen, die gegen 22:50 Uhr verdächtige Personen in den genannten Straßen bemerkt haben, sich mit ihren Hinweisen bei der Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/560 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell