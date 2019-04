Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahndung nach Beschuldigten einer Körperverletzung erfolgreich

Sonneberg (ots)

Während einer Streitigkeit zwischen einer 50-Jährigen und einem zunächst unbekannten Mann am Mittwoch gegen 15:15 Uhr vor dem Sonneberger City Center in der Bahnhofstraße schlug dieser die Frau zwei mal ins Gesicht. Als er daraufhin vom Hausmeister des Hauses verwiesen wurde, verletzte er auch diesen durch mehrere Schläge ins Gesicht und flüchtete anschließend. Da die Tat durch eine Videoaufnahme aufgezeichnet wurde, konnte der Täter wenig später im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen am Busbahnhof gefasst werden. Es handelt sich um einen 24-jährigen Iraker, der sich nun wegen der Körperverletzungen strafrechtlich verantworten muss.

