Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegen Pfeiler gefahren

Saalfeld (ots)

Gegen einen Pfeiler fuhr am Mittwochabend ein offenbar alkoholisierter Mann in Saalfeld. Zeugen beobachteten den Autofahrer, als er gegen 21.30 Uhr rückwärts beim Ausparken den Pfeiler mit seinem BMW traf und diverse Schäden verursachte. Nach den ersten Schilderungen soll der Mann beim Gehen bereits deutlich geschwankt haben. Da die Beamten den Verdächtigen an der Unfallstelle nicht mehr antrafen, fuhren sie zu seiner Wohnadresse und begegneten dort dem merklich berauschten 60-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,1 Promille. Aus diesem Grund veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell