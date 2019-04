Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit dem Gegenverkehr kollidiert

Lichtenau (ots)

Frontal stieß ein Autofahrer gestern Nachmittag im Saale-Orla-Kreis mit dem Gegenverkehr zusammen. Der 56-Jährige befuhr mit seinem Skoda gegen 16.30 Uhr die Landstraße zwischen Lichtenau und Hummelshain und geriet aus noch ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er mit einem VW-Transporter zusammen und wurde bei der Kollision eingeklemmt sowie schwer verletzt. Nach der Bergung durch die Feuerwehr kam der Skodafahrer per Rettungswagen in ein Jenaer Klinikum. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer eines nachfolgenden Fords, der ebenfalls mit den Unfallwagen kollidierte, wurde auch leicht verletzt. Die Schleizer Polizei ermittelt nun zur genauen Ursache des Unfalls. An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Zur Bergung und Unfallaufnahme war die Landstraße bis ca. 18.30 Uhr gesperrt. Ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort, konnte witterungsbedingt jedoch nicht zum Abtransport des Schwerverletzten eingesetzt werden.

