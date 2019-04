Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betonmast bei Unfall zerstört und geflüchtet

Schmiedefeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Der Stadt Saalfeld entstand bei einer Unfallflucht Anfang März diesen Jahres Sachschaden in Höhe von 1500 EUR. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer war in der Eisenwerkstraße in Schmiedefeld gegenüber der Feuerwehr mit dem Betonmast einer Straßenbeleuchtung kollidiert. Dadurch wurde der Mast so stark beschädigt, dass er demontiert und ersetzt werden musste. Wer zwischen dem 01.03. und 08.03.2019 den Unfall bemerkt hat und Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Saalfeld unter Tel. 03671/560 in Verbindung zu setzen.

