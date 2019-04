Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Oppurg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 02.04.2019, kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B281. Der 31-jährige Golf-Fahrer fuhr hinter dem 58-jährigem Caddy-Fahrer, welcher wohl immer wieder abbremste. Daraufhin überholte der Golf-Fahrer bei durchgezogener Mittellinie und bremste nach dem Einfädeln stark ab. In der Folge fuhr der Caddy-Fahrer, welcher nicht rechtzeitig bremsen konnte, auf den Golf auf. Der Caddy-Fahrer wurde dadurch leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Unfall an die Polizei Saale-Orla zu wenden. (Telefon: 03663-4310)

