Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von Motorroller mitgerissen

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Mit einem Motorroller fuhr am Dienstag gegen 19:00 Uhr eine 60-Jährige in der Käthe-Kollwitz-Straße vom Bahndamm kommend in Richtung Gustav-Freytag-Straße. In Höhe der Hausnummer 2 hielt die Frau verkehrsbedingt und wollte dabei ihr Kleinkraftrad durch eine Engstelle schieben, wobei der Motor des Rollers noch lief. Unglücklicherweise blieb sie mit ihrem Arm an einem geparkten Fahrzeug hängen und betätigte dabei den Gashebel. In der Folge stürzte die 60-Jährige und zog sich eine Armfraktur zu. Bei der Unfallaufnahme gab die Frau zudem an, am Nachmittag Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest war jedoch nicht möglich, weswegen eine Blutprobenentnahme wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr durchgeführt wurde.

