Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschädigen Juwelierschaufenster

Saalfeld (ots)

Nachdem Unbekannte am vergangenen Freitag das Schaufenster eines Saalfelder Juweliers beschädigten, sucht die Polizei nun dringend Zeugen. Laut ersten Erkenntnissen zerschlugen Unbekannte am Freitagabend, gegen 22.45 Uhr das Schaufenster des Ladens am Markt. Dabei wurde das Sicherheitsglas so stark beschädigt, dass es ausgewechselt werden musste. Ein Eindringen in den Laden verhinderte die Spezialscheibe. So wurde nichts entwendet, aber es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ein Zeuge sah nach der Tat einen Mann mit südländischem Erscheinungsbild und weißem Pullover sowie eine Frau mit schulterlangen, blonden Haaren aus Richtung des Juweliers weglaufen. Die Identität dieser Personen ist bisher jedoch unklar. Deshalb hoffen die Ermittler der Landespolizeiinspektion Saalfeld nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

