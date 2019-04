Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Müllcontainer in Flammen

Saalfeld (ots)

Mehrere Müllbehälter brannten letzte Nacht in Saalfeld. Gegen Mitternacht meldeten Zeugen Flammen in der Lachenstraße, wonach Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr umgehend anrückten. Vor Ort standen zwei Mülltonnen und ein Müllcontainer bereits in Flammen. Ein zweiter, benachbarter Container war durch die Hitzeentwicklung ebenfalls bereits stark beschädigt. Zum Glück konnte die Feuerwehr das Feuer schnell löschen, sodass keine Wohngebäude oder Personen zu Schaden kamen. Da die Brandursache derzeit noch unklar ist und nicht ausgeschlossen werden kann, dass jemand die Behälter bewusst entzündete, sucht die Saalfelder Polizei jetzt Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell