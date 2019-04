Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Quad aus Garage gestohlen

Gräfenthal. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag bis Montag waren unbekannte Täter in eine Garage in der Gebersdorfer Straße eingebrochen und hatten ein blaues Quad der Marke Kwang Yang mit Saalfelder Kennzeichen gestohlen. Zudem erbeuteten die Einbrecher eine Kettensäge der Marke Husqvarna. Ein offenbar mitgebrachtes Kfz-Ladegerät und ein Starthilfekabel ließen die Diebe am Tatort zurück. Sachdienliche Hinweise zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls oder dem Verbleib des Beutegutes nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/560 entgegen.

