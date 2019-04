Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vandale an Bushaltestelle

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am frühen Montagabend wurde der Polizei eine Sachbeschädigung in der Kulmbacher Straße angezeigt. Unbekannte Täter hatten an der Bushaltestelle Kulmbacher Straße in Höhe der Fußgängerbrücke Pioniersteg, den Metallmast eines Bushaltestellenschildes mit Fahrplan abgeknickt und neben die Bushaltestelle geworfen. Ein weiteres Verkehrszeichen lag mit Metallmast in Höhe der Fußgängerbrücke in der Mitte der Saale. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/560 entgegen.

