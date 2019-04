Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Berauschte Frau in Gewahrsam genommen

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Eine 27-Jährige musste am Montagabend von Beamten der PI Sonneberg in Gewahrsam genommen werden. Die Frau hatte zunächst eine Auseinandersetzung mit zwei Jugendlichen, die daraufhin die Polizei um Hilfe baten. Die unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende 27-Jährige war in dem Glauben, dass sie bestohlen worden war und hatte die beiden Jugendlichen verdächtigt. Dies bestätigte sich jedoch nicht. Nachdem die Polizisten abgerückt waren, wurden sie erneut wegen der selben 27-Jährigen alarmiert, die vor einem Geschäft randaliert haben soll. Schaden war hier aber nicht entstanden. In der Folge musste die Frau aufgrund ihres aggressiven Verhaltens, und um weitere Gefahren ausgehend von ihr abzuwenden, in Gewahrsam genommen werden. Am Dienstagmorgen wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

